В польском ресторане украинцев назвали «недолюдьми»

В польском городе Гдыня один из ресторанов оказался в центре ксенофобского скандала после того, как там разместили объявление о найме работников с отказом принимать украинцев, сообщает Gazeta Wyborcza.

В объявлении, размещенном владельцем ресторана, говорилось, что заведение ищет шеф-повара, но просит не обращаться «никаким украинцам или другим подобным».

Когда пользователи соцсетей указали заведению на то, что запись ксенофобская, ресторатор ответил: "Мы рады всем клиентам, однако недолюдям — нет".

Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление выражает мнение лишь его составителя, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным заявлением.

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления, а также решил обратиться в Национальной инспекции труда. По польским законам тем, кто призывает к ненависти на национальной почве, грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее СМИ сообщали, что уезжающие на заработки в Польшу украинцы нередко становятся жертвами жестокого обращения со стороны местных работодателей.

Так, в середине июня в Польше погиб 36-летний украинец, которому стало плохо в столярном цеху. Василий Чорней потерял сознание на рабочем месте, после чего у него начались судороги. Хозяйка производства не стала вызывать врача из-за того, что мужчина не был оформлен в фирме официально. В конце рабочего дня она распорядилась, чтобы Василия отвезли в лес и оставили его там.

По сведениям министерства социальной политики Украины, каждый год на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов человек. Это только по официальным каналам, без учета нелегальных мигрантов. Согласно данным Евростата, большая часть украинцев выбирает польский рынок труда.