Труба зовет

Сладкая месть

Инициатором большинства уголовных дел против бывшего главы государства стал юрист Андрей Портнов , бывший советник президента Виктора Януковича, заместитель его администрации. После государственного переворота 2014 года Портнов был вынужден эмигрировать, поскольку на Украине его обвинили в легализации незаконных доходов, участии в крупных махинациях с землей и даже в причастности к расстрелам людей на Майдане. Кроме того, Киев включил его в список людей, против которых вводятся финансовые санкции.

За эти годы юрист смог опровергнуть все обвинения в международных судебных инстанциях — правоохранительные органы Украины официально подтвердили отсутствие к нему претензий по делам о растрате, а ЕС отменил санкции. Отнюдь не удивительно, что опальный чиновник имеет что сказать господину Порошенко и не скрывает своих мотивов.

21 мая, уже на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского, Портнов подал свое первое заявление — о попытке свержения конституционного строя, государственной измене и превышении власти.

Дело касается инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года: тогда три корабля ВМС Украины пересекли территориальные воды Крыма , не отреагировали на предупреждения и начали опасные маневры, в результате погранслужба ФСБ России задержала их вместе с экипажем. Моряки попали под арест и находятся в московском СИЗО до сих пор. Случай стал поводом для введения на Украине военного положения.

По версии Портнова, Порошенко умышленно направил корабли в Керченский пролив, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, намеренно рискнул жизнью моряков, чтобы добиться введения военного положения, которое, по версии заявителя, хотел использовать для переноса президентских выборов.

Еще через два дня, 23 мая, Портнов подал в ГБР очередное заявление. Речь шла об отмывании бывшим президентом украденных у армии средств на сумму более 300 миллионов долларов. Он утверждал, что Порошенко переоформил свою панамскую компанию в новое офшорное предприятие, которое стало основным акционером ЧАО «Иста-Центр» — завода-производителя стартерных аккумуляторов, который принимал немалое участие в осуществлении украинского оборонного заказа. Все доходы от оборонных заказов ушли в Панаму , и украинский бюджет не получил с них налогов.

24 мая юрист пришел в ведомство с очередным заявлением против бывшего главы государства — на сей раз об отмывании средств, украденных из оборонно-промышленного комплекса. По утверждению Портнова, сделка по продаже завода «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежавшего Порошенко и Кононенко, носила формальный характер. Юрист считает, что президент продолжил получать доходы от предприятия и размещения на нем оборонных заказов.

27 мая, вновь по инициативе Портнова, следователи начали проверку процесса приобретения телеканала «Прямой». Порошенко обвинили в легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, ГБР зарегистрировало обращение Портнова о нарушениях в процессе назначения членов Высшего совета правосудия. Он обвинил Порошенко в узурпации судебной власти: бывший президент в нарушение закона назначил двух членов совета в попытке сохранить контроль над правосудием. Позже эти указы были аннулированы Зеленским.

12 июня Портнов подал заявление о захвате государственной власти Порошенко и спикером Рады Андреем Парубием. Основание было то же, что и для указа Зеленского о роспуске Рады — отсутствие в ней правящей коалиции после выхода из нее Радикальной партии, «Батькивщины» и «Самопомощи». Портнов утверждает, что Парубий и Порошенко в 2016 году фальсифицировали внутренние парламентские документы о составе коалиции с целью удержать власть.

Всем миром

У Порошенко хватает обвинителей и помимо Портнова. Следователи начали подбираться к бывшему президенту еще до официального окончания срока его полномочий. 13 мая Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей через Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Речь шла о попытке повлиять на судей, удовлетворивших 18 апреля иск олигарха Игоря Коломойского о незаконности национализации Приватбанка. В тот же день было созвано экстренное заседание СНБО, где Порошенко поручил Службе безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуре оценить наличие оснований для открытия уголовного дела на судей «за неправосудное решение».

После инаугурации Зеленского, 22 мая, в ГБР открылось еще два дела. Первое из них инициировала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Дело связано с мошенническими схемами в энергетике, с помощью которых через ряд областных энергораспределительных предприятий расхищались миллиарды гривен в интересах Порошенко и замглавы фракции его партии (тогда еще «Блок Петра Порошенко», перед выборами в Раду партия сменила название на «Европейская солидарность») Игоря Кононенко

В этом деле показания против бывшего главы государства дал Дмитрий Крючков, бывший директор компании «Энергомережа». На допросе в Антикоррупционном бюро (НАБУ) он рассказал, как при участии Кононенко контролировал долги разных предприятий перед государственными региональными энергоснабжающими компаниями. «Энергомережа» взымала с них долги, а потом выводила средства за рубеж. По словам Крючкова, Порошенко был в курсе схем — более того, это невозможно было реализовать без его покровительства.

Второе дело от 22 мая было открыто по инициативе депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестора Шуфрича . Он захотел привлечь бывшего главу государства к ответственности за решение возобновить военные действия в Донбассе в июне 2014 года, несмотря на перемирие. Шуфрич считает, что это можно квалифицировать как «организацию гражданской войны и незаконное использование вооруженных сил». По мнению парламентария, до решения Порошенко возможность мирного разрешения конфликта действительно существовала, но наступление украинской армии поставило крест на этих планах.

Еще одно дело открыли 29 июля на основании показаний Антона Чернушенко , бывшего главы киевского Апелляционного суда. Он рассказал правоохранителям о незаконных распоряжениях команды Порошенко, которая пыталась повлиять на деятельность судебной власти. Из-за этого Чернушенко пришлось покинуть Украину в 2015 году.

По словам судьи, его впервые вызывали в администрацию президента на неформальную беседу в октябре 2014 года. В разговоре Порошенко выразил недовольство рассмотрением дела об ограблении во время обыска ювелирной фирмы Graff: Чернушенко упрекнули, что тот не смог «защитить честь семьи» президента. По слухам, в салоне было украдено эксклюзивное кольцо для жены Порошенко. Также показания Чернушенко касаются ареста активов агрофирмы «Агрейн», который якобы был произведен в интересах Порошенко, и аналогичные действия Генпрокуратуры и Печерского райсуда в отношении компании «Нефтегаздобыча» олигарха Рината Ахметова — по мнению бывшего судьи, это было сделано по прямому указанию президента для давления на бизнесмена.

И наконец, 21 августа Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего президента страны Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина . Решение принято по иску неназванного гражданина. Он обвинил Порошенко и Климкина в злоупотреблении властью, подробностей дела пока нет.

Влиятельные друзья

Казалось бы, петля на шее бывшего президента затянулась. До недавнего времени его очевидно спасал тот факт, что старая Верховная Рада отказывалась утверждать кадровые изменения, предложенные президентом Владимиром Зеленским, в том числе в силовых ведомствах. Однако уже в сентябре к работе приступит новая Рада, где партия «Слуга народа» получила монобольшинство, и парламентарии обязательно сменят лояльных к Порошенко судей и прокуроров. Даже министр внутренних дел Арсен Аваков уже открыто высказался о необходимости «кончить» своего бывшего начальника по закону.

Впрочем, по всем производствам Порошенко проходит как свидетель, а не как подозреваемый. И в действительности эти дела загоняют в угол не Порошенко, а новую власть. Теперь их придется либо закрывать, либо доводить до суда. Первый вариант для команды нового президента крайне нежелателен — он повлечет непоправимые репутационные потери. Второй же вариант не так прост в реализации.

Дело в том, что Порошенко все еще пользуется поддержкой западных партнеров, особенно в рядах американской Демократической партии . Впрочем, объем этой поддержки сильно зависит от исхода президентских выборов в США.

Бывший президент Украины пришел к власти после Евромайдана при активном содействии администрации тогдашнего американского лидера Барака Обамы . Защищать Порошенко продолжат не по причине каких-то личных симпатий, а из прагматических соображений: при нем началась война в Донбассе, при нем сын Джо Байдена , бывшего вице-президента США, реализовывал на Украине сомнительные бизнес-схемы с одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины Burisma.

Сейчас Байден имеет все шансы стать главным «демократическим» кандидатом на выборах президента США в 2020 году. Поэтому его партии совершенно невыгодно, чтобы Порошенко отправился в СИЗО и начал давать показания — по репутации самого Байдена и партии это нанесет такой удар, что они оправятся от него еще не скоро.

А в случае переизбрания Дональда Трампа шансы Порошенко на светлое политическое будущее станут весьма призрачными — команда бывшего украинского лидера поддерживала на прошлых выборах Хиллари Клинтон и работала против нынешнего президента США. В частности, журналисты и чиновники из Киева сыграли заметную роль в уголовном преследовании бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта : директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предоставил американским правоохранителям информацию, что политтехнолог тайком получал от Партии регионов «пророссийского» Виктора Януковича внушительные денежные вознаграждения в течение пяти лет.

Последние заявления вашингтонских политиков свидетельствуют о том, что там не забыли о политических предпочтениях Порошенко. Недавно в Киев прибыл республиканец украинского происхождения Сэм Кислин, близкий друг и бизнес-партнер Трампа. Он заявил, что готов давать показания и содействовать украинским правоохранителям в расследовании дела о расхищении командой Порошенко американской финансовой помощи и денег от МВФ

Кроме того, не стоит забывать, что бывший президент Украины сорвал крупную сделку с одной из компаний Трампа: когда страна переходила на формулу закупки угля «Роттердам+», глава государства говорил о планах получать сырье у одной из компаний нынешнего американского лидера, но в последний момент передумал. Сейчас схема «Роттердам+», по которой украинские предприятия закупают руду у украинских же шахт по ценам, сравнимым с импортными, является предметом масштабного уголовного разбирательства на Украине.

Внутренняя кухня

Даже без поддержки Запада посадить Порошенко будет не так просто. Команда Зеленского действительно обещала, что одним из первых в новой Раде примут закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов и президента. Но в истории Украины уже были подобные случаи, и никогда дело не доходило до тюрьмы.

Порошенко по-прежнему поддерживают националисты и военная элита, которая при его правлении пользовалась различными преференциями — миротворческий курс Зеленского на прекращение войны и объединение страны им не симпатичен. Об этом свидетельствует тот факт, что партия бывшего украинского лидера «Европейская солидарность» прошла в Раду, фактически поделив третье и четвертое место с «Батькивщиной», что можно считать достойным результатом. Поэтому дела против старых политиков будут выглядеть как политические репрессии, за которые сами же представители Зеленского так много критиковали Порошенко.

Еще одним фактором, определяющим будущее экс-президента, станет успешность реформ команды его преемника. Если Зеленский добьется заметных перемен, ему и всему украинскому обществу станет не до преследования сторонников предыдущего режима — властям в Киеве необходимо решать серьезные экономические и социальные проблемы. А вот если реформы провалятся, Зеленскому потребуется «сакральная жертва» для сохранения рейтингов.

И наконец, на судьбу Порошенко повлияет и ход мирных переговоров по Донбассу. Сейчас Зеленский активно добивается новой встречи в «нормандском формате». С 2014 года состав участников этой группы изменился. Французский лидер Эммануэль Макрон настроен по отношению к России гораздо позитивнее, чем его предшественник Франсуа Олланд — после недавней встречи с российским лидером Владимиром Путиным он оставил в Facebook очень доброжелательное послание на русском языке о необходимости вместе строить архитектуру безопасности. Канцлер ФРГ Ангела Меркель , судя по всему, больше занята усугубляющимся миграционным кризисом и своим пошатнувшимся здоровьем. Кроме того, Зеленский надеется привлечь к переговорам Вашингтон, сейчас совершенно не симпатизирующий прошлой украинской власти, с которым ему надо исправлять отношения.

Лидеры переговорного процесса вполне могут «сдать» Украину и заставить Зеленского вести реальный диалог о мире. Тогда начнется расследование обстоятельств начала войны и военных преступлений. Однако последние заявления украинского лидера свидетельствуют о том, что он не желает выполнять минские соглашения — особенно его не устраивает пункт о предоставлении административной и культурной автономии Донбассу. Если переговоры провалятся, а Зеленский открыто вернется к риторике войны, тюремный срок для Порошенко станет полнейшим абсурдом и обернется репутационными потерями.

Самым вероятным и идеальным для Зеленского вариантом будет затягивание процесса привлечения своего предшественника к ответственности за все его деяния. Параллельно с ним новая власть и обиженные старой властью олигархи, например, Игорь Коломойский, будут постепенно «отжимать» у старой команды все, что она успела прибрать к рукам. Возможно, что вместе с этим какие-то уголовные дела будут закрываться. Как показала практика уголовного преследования Виктора Януковича, процесс этот можно затянуть практически до бесконечности. И, если Зеленский выполнит свое обещание возглавлять Украину не более одного срока, сомнительное наследство в виде антипорошенковских расследований достанется уже его преемникам.