Макрон поставил России условие возвращения в G8

Макрон назвал условие возвращения России в G8

Собеседник агентства заявил, что в Париже приняли к сведению, что президент США Дональд Трамп желает реинтегрироваться с Россией в следующем году. При этом он отметил, что важную роль в этом вопросе будет играть ситуация на Украине.

«Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу», — сказал он.

По данным источника, президент Франции намерен обсудить вопрос Украины с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите G7 в Биаррице.