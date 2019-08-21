Макрон поставил России условие возвращения в G8

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Макрон назвал условие возвращения России в G8 

Рамблер 7 минут назад
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Собеседник агентства заявил, что в Париже приняли к сведению, что президент США Дональд Трамп желает реинтегрироваться с Россией в следующем году. При этом он отметил, что важную роль в этом вопросе будет играть ситуация на Украине.
«Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу», — сказал он.
По данным источника, президент Франции намерен обсудить вопрос Украины с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите G7 в Биаррице.
Накануне Дональд Трамп выступил за возвращение к формату «большой восьмерки» с участием России. Он заявил, что поддержал бы соответствующее предложение, и напомнил, что Россию исключили из G8 при Бараке Обаме, потому что российский президент Владимир Путин «перехитрил его».
Комментарии65
В мире , Видео , Политика , Барак Обама , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Reuters , Франция
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