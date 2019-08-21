Макрон поставил России условие возвращения в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Собеседник агентства заявил, что в Париже приняли к сведению, что президент США Дональд Трамп желает реинтегрироваться с Россией в следующем году. При этом он отметил, что важную роль в этом вопросе будет играть ситуация на Украине.
«Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу», — сказал он.
По данным источника, президент Франции намерен обсудить вопрос Украины с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите G7 в Биаррице.
Накануне Дональд Трамп выступил за возвращение к формату «большой восьмерки» с участием России. Он заявил, что поддержал бы соответствующее предложение, и напомнил, что Россию исключили из G8 при Бараке Обаме, потому что российский президент Владимир Путин «перехитрил его».