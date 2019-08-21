Стали известны подробности сделки по покупке Гренландии

США обсуждали возможность ежегодно платить субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии. Об этом пишет The Washington Post.

По информации источников, осведомленных о переговорах, президент США Дональд Трамп говорил о покупке острова уже несколько недель. Сотрудники администрации в этой связи пришли к идее предложить Дании сделку, по которой Вашингтон возьмет на себя ежегодную субсидию Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Сроки такого финансирования не определены. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

The Washington Post отмечает, что Гренландия интересует США все больше, поскольку таяние льдов открывает новые части Арктики для добычи ресурсов и судоходства на фоне «китайской и российской экспансии» в регионе. Газета также подчеркивает, что отмена визита Трампа в Данию может говорить о том, что главной целью поездки все-таки было обсуждение покупки острова, несмотря на все прозвучавшие опровержения.

Трамп должен был посетить Данию 2-3 сентября, однако 20 августа он заявил, что откладывает поездку и встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен. Президент поблагодарил политика за то, что она прямо заявила о нежелании продавать Гренландию и тем самым помогла сэкономить немало средств и усилий.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план «экономически целесообразным». Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.

Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной.