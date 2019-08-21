Порошенко покинул Украину с семьей

Экс-президент покинул Киев на Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH. В аэропорт «Вигра» Порошенко прибыл 18 августа.

Агентство отмечает, что Олесунн — известный центр рыболовецкого туризма.

В конце июля сообщалось, что семья Порошенко покинула страну на двух самолетах: один из них направился в ОАЭ, другой — в Германию. Сам экс-президент, его старший сын Алексей с женой и дочерью 28 июля отправились на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Позже этот же борт вылетел из Стамбула в ОАЭ, сел там и пропал из системы отслеживания.

За несколько дней до этого, 23 июля, жена экс-президента Марина Порошенко , две его дочери и младший сын улетели из Киева в Мюнхен.

СМИ писали, что бывший глава государства покинул страну на фоне возбуждения против него нового уголовного дела: экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко заявил, что Порошенко требовал у него вынесения решений в отношении невиновных.

Также он проходит свидетелем по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при сделках с заводом «Кузня на Рыбальском».

Украинское издание «Вести» писало , что фамилии Порошенко и людей из его окружения фигурируют в 13 уголовных делах.