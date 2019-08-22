Украинский журналист призвал власти объявить войну России

При этом он отметил, что всё идёт к тому, что в ближайшее время произойдёт разрыв всех отношений с Москвой и начало полномасштабных военных действий.

Все говорят: «мир, мир, мир». Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны, — заявил Бутусов в интервью украинскому порталу «Обозреватель».

Он подчеркнул, что разрыв отношений с «враждебным» государством должен стать приоритетным вопросом для властей Украины. Журналист призвал основательно подготовиться к этому шагу.

Вместе с тем Бутусов признал, что на Украине объекты атомной энергетики и поставки угля в настоящее время замкнуты на России, несмотря на продолжающийся с 2014 года конфликт.