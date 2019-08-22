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Украинский журналист призвал власти объявить войну России 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Sadak Souici / Le Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres
Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко в нежелании объявить войну России.
При этом он отметил, что всё идёт к тому, что в ближайшее время произойдёт разрыв всех отношений с Москвой и начало полномасштабных военных действий.
Все говорят: «мир, мир, мир». Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны, — заявил Бутусов в интервью украинскому порталу «Обозреватель».
Он подчеркнул, что разрыв отношений с «враждебным» государством должен стать приоритетным вопросом для властей Украины. Журналист призвал основательно подготовиться к этому шагу.
Вместе с тем Бутусов признал, что на Украине объекты атомной энергетики и поставки угля в настоящее время замкнуты на России, несмотря на продолжающийся с 2014 года конфликт.
Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «войне с Москвой» из-за Крыма. Он выразил недоумение, почему украинские власти никогда не поднимали вопрос об агрессии России на уровне Генассамблеи ООН, ведь в Крыму находятся войска РФ, а также висят флаги другого государства, которое считает эту территорию своей.
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В мире , Армия , Войска , Олег Волошин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Юрий Бутусов , Генассамблея ООН , Верховная Рада , Москва
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