Президент Мозамбика надеется на российские инвестиции

Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси встретятся 22 августа в Москве . Они обсудят двусторонние отношения и перспективы их развития, передает "Россия 24".

Глава африканской республики уверен, что исторические связи двух стран до сих пор помогают развитию его родины.