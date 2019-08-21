Китай задумал помирить главных союзников США в Азии

Министры иностранных дел Японии Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва проведут трехдневные переговоры в Китае . Они попытаются снизить напряженность между странами, которая вылилась в масштабное экономическое противостояние, сообщает Reuters.

Противоречия между главными союзниками США в регионе достигли максимального уровня за десятилетие. На следующий день после прошлой августовской встречи Коно и Кан Ген Хва в Бангкоке Токио вычеркнул Сеул из списка приоритетных торговых партнеров.

Также Япония ввела ограничения на экспорт в Южную Корею ряда химических веществ и комплектующих, а позднее исключила из списка стран, которые на упрощенных условиях закупают их продукцию для военного производства. Официальной причиной такого решения стало обвинение в том, что Сеул якобы поставляет товары двойного назначения в КНДР. В перспективе такие запреты ударят по крупнейшим корейским компаниям, в том числе по Samsung и SK Hynix.

В ответ Сеул отказал Японии в праве на ускоренный импорт своей продукции. С сентября японским компаниям, работающим с Южной Кореей, придется ждать для завершения всех процедур не 5 дней, а 15.

Взаимные ограничения, которые рискуют скатиться в полноценную торговую войну, начались после решения южнокорейского суда о возмещении ущерба времен Второй мировой войны. Осенью прошлого года он обязал японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp выплатить компенсации пострадавшим корейцам. Причем это решение касалось только двух из 70 японских компаний, претензии к которым сейчас рассматривают в Южной Корее.

Обе стороны не испытывают особых надежд на скорое разрешение проблем. «Мы будем активно отстаивать свою позицию, но я уезжаю с тяжелым сердцем, потому что ситуация очень сложная», — заявил Кан Гён Хва перед отъездом в Китай. Его коллега заметил, что планирует обсудить вопрос компенсаций сотрудникам южнокорейских предприятий времен Второй мировой. Сеул, в свою очередь, может включить в переговоры и ситуацию на японской АЭС «Фукусима».

Бывший японский дипломат, знакомый с позицией правительства, рассказал, что Токио уступать не намерен, так как считает, что Сеул сильнее страдает в результате конфликта. В Пекине назвали переговоры, которые пройдут со вторника по четверг, свидетельством тесного двухстороннего сотрудничества Японии и Южной Кореи, а также тесной связи обеих стран с США.