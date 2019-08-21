Трамп расстроился невозможностью купить Гренландию

Американский лидер считает, что слова Фредериксен о «несерьезных и абсурдных планах» США на остров были неуместными и неприятными.

Ранее 21 августа газета The Washington Post сообщила, что США обсуждали возможность ежегодно платить субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки датского острова. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости.

Премьер-министр Дании отказалась обсуждать продажу автономии.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я очень сильно надеюсь, что это [желание президента США купить остров] не является чем-то серьезным», — заявила она.

После этого Трамп отменил запланированный на начало сентября визит в Данию.