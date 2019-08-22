Почему на Украине недовольны безъядерным статусом страны

Соединённые Штаты оказали серьёзное давление на Киев , чтобы заставить его отказаться от советского атомного оружия. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук . По его словам, американцы пригрозили ввести жёсткие санкции. После распада СССР Киев получил третий по мощности запас ядерного оружия. В результате серии договорённостей с РФ и США всё атомное оружие на Украине было утилизировано. Однако с 2014 года из Киева регулярно звучат призывы восстановить ядерный статус страны. По мнению аналитиков, подобные заявления носят голословный характер — Украина лишена ресурсов для разработки и производства атомного оружия.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире «24 канала» рассказал об ультиматуме по ядерному разоружению, который Соединённые Штаты выдвинули Киеву в начале 1990-х годов. По его словам, Вашингтон пригрозил стране серьёзными экономическими санкциями в случае отказа «сложить» атомный арсенал.

«Почему поставили такое требование? Потому что на Украине было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединённые Штаты Америки. Управление (находилось) в Москве, а ракеты стояли у нас», — заявил Кравчук.

Логику поведения Вашингтона экс-президент Украины объяснил беспокойством за безопасность. США опасались «расползания» ядерного арсенала и считали, что Киев не сможет обеспечить за ним надлежащий контроль.

Ранее Кравчук говорил, что весьма жёсткую позицию по ядерному разоружению Украины занимали не только американцы. По его словам, в начале 1990-х годов российский лидер Борис Ельцин требовал от него в незамедлительном порядке передать Москве все оставшиеся на Украине боеголовки. Причина ультимативной позиции экс-президента РФ заключалась в сроке гарантийного ресурса этих изделий, который истекал в 1997 году.

В беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев назвал «логичным» давление, которое оказали на Украину РФ и США. Как полагает эксперт, в Москве и Вашингтоне осознавали неспособность молодого государства финансировать и управлять стратегическими силами.

«Ключевое значение для России и США имеет предсказуемость страны-обладателя атомного арсенала, а также наличие у неё высокой культуры обращения с ним. Даже неважно противник это или союзник. Постсоветскую Украину лихорадило, с ядерным оружием могло произойти всё, что угодно. Поэтому мы и американцы ставили перед Кравчуком вопрос ребром», — пояснил Суздальцев.

Неуместный торг

На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. По данным украинских СМИ, на территории страны остались 900 боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»).

Также на Украине располагались значительные запасы тактического атомного оружия, четыре сотни сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22 и дислоцировались подразделения стратегической авиации, вооружённые дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

«Я не питаю каких-то особых симпатий к Кравчуку, но он принял единственно правильное решение — избавить страну от ядерного оружия. Оно представляло угрозу как для Запада и России, так и для самой Украины. Давление Москвы и Вашингтона лишь ускорило этот процесс», — сказал Суздальцев.

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, председателем которого был Кравчук, принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашён безъядерный статус страны. В 1991 году Киев договорился с Москвой о вывозе тактического ядерного оружия, а в мае 1992 года Кравчук сообщил президенту США Джорджу Бушу о готовности отказаться от МБР.

В 1992 году Соединённые Штаты и страны-обладательницы советского ядерного арсенала (РФ, Украина, Казахстан, Белоруссия) подписали в Лиссабоне дополнительный протокол к договору СНВ-I. Документ предполагал утилизацию всего атомного оружия или передачу его России.

В январе 1994 года президенты РФ, США и Украины приняли трёхстороннее заявление о гарантиях безопасности и компенсации Киеву в обмен на безъядерный статус. В частности, документ позволял Украине бесплатно получить из России «тепловыделяющие сборки для атомных электростанций». В свою очередь, Вашингтон согласился перечислить Киеву $175 млн 5 декабря 1994 года лидеры РФ, США, Великобритании и Украины заключили так называемый Будапештский меморандум. Иностранные державы предоставляли Киеву гарантии территориальной целостности и обещали «воздерживаться от экономического принуждения».

Работами по утилизации советского атомного арсенала руководил Центр административного управления стратегическими ядерными силами Украины. В середине 1990-х годов Киев избавился от тактического ядерного оружия, боеголовок, части МБР, ликвидировал соединения РВСН

Утилизация остального арсенала затянулась. Одна из причин — недовольство Киева размером компенсации.

Москва постоянно отвергала претензии украинской стороны. По данным МИД РФ, с 1993 по 1998 годы Киев получил 1,8 тыс. тепловыделяющих сборок для АЭС. В 2000 году Россия списала Киеву долг в размере $1,099 млрд, «в том числе $199 млн в счёт компенсации стоимости расщепляющихся материалов».

«Украина получила вполне адекватную компенсацию от России. Я вообще не понимаю, как Киев мог торговаться по поводу утилизации ядерного оружия. Ведь при всём желании Украина не могла самостоятельно эксплуатировать стратегический арсенал. Россия и США помогли ей избавиться от этого бремени, да ещё и денег дали», — подчеркнул Суздальцев.

«Второй Чернобыль никому не нужен»

Между тем с 2014 года на Украине регулярно озвучиваются предложения о восстановлении статуса ядерной державы. Часть политиков считает, что Киеву не стоило соглашаться на разоружение. По их мнению, страна не получила достаточный объём компенсаций и была обманута Россией и Западом в 2014 году. Речь идёт о якобы нарушении Будапештского меморандума, где зафиксирована незыблемость территориальной целостности Украины.

Одним из первых об этом заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей после поражения ВСУ под Иловайском в сентябре 2014 года. В апреле 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов осудил политику Кравчука. По его словам, статус ядерной державы позволил бы не допустить «российскую агрессию» в 2014 году.

«Подобная риторика была визитной карточкой режима Петра Порошенко, но велика вероятность, что она продолжится при Владимире Зеленском. Вздохи о потерянном «могуществе» — часть националистической русофобской идеологии современной Украины. При этом в Киеве забывают, что Будапештский меморандум был жестом доброй воли великих держав, а не обязательным документом», — сказал Суздальцев.

В декабре прошлого года экс-представитель украинской миссии при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук призвал государство запустить ядерную программу. Он считает, что Украине под силу создать ядерные боеголовки и ракеты на мощностях ГП «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск). Это предприятие является головным разработчиком МБР Р-36М «Воевода» («Сатана»).

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Украина не способна создать ядерное оружие. По его словам, в УССР никогда не производились боеголовки, а «Южмаш» утратил компетенции в сфере разработки высокоточных носителей.

«На эту тему можно долго фантазировать. Собственно, именно этим как раз занимается Киев, но в реальности в соседней стране нет ни денег, ни технологий. Ядерное оружие в годы СССР производилось в тесной кооперации с предприятиями, разбросанными по стране. Тот же «Южмаш», хоть и является головным разработчиком «Сатаны», но не создал бы её без взаимодействия с предприятиями РСФСР», — пояснил Дрозденко.

Эксперт уверен, что Киев не отважится принять решение о запуске ядерной программы, в том числе из-за позиции западных государств. По его мнению, в Европе и США осознают неспособность Украины отвечать за безопасность атомного арсенала.