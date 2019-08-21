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«Где велосипед?»: кортеж Зеленского возмутил украинцев 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Проезд кортежа президента Украины Владимира Зеленского, ради которого было перекрыто движение по трассе, возмутил украинских пользователей Сети.
Журналист Александр Гончаров опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, на которой запечатлён проезд украинского лидера вместе со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху из Бабьего Яра. Кортеж сопровождали более двух десятков автомобилей.
Увиденное неприятно поразило украинцев, которые ожидали, что Зеленский будет ездить на велосипеде, как его герой в сериале «Слуга народа».
"Где велосипед?" — задался вопросом возмущённый комментатор.
Кроме того, многие отметили, что Зеленский совсем не похож на персонажа из знаменитого сериала, благодаря которому украинцы поверили ему и выбрали главой государства.
"Вот вам ваш слуга народа, во всей красе", — резюмировал один из пользователей соцсети.
При этом украинцы с юмором восприняли увиденное, предположив, что, президент Украины, вероятно, возит с собой всю студию «Квартал-95». Многие также вступились за Зеленского, напомнив комментаторам, что в кортеже с Зеленским ехал и премьер Израиля.
Ранее News.ru писал о том, что торжественно открытый 25 мая стеклянный пешеходный мост в Киеве, получивший название «мост Кличко», вновь стал объектом насмешек среди пользователей Сети на Украине. Поводом для очередной порции критики стала попавшая в Интернет видеозапись, на которой отчётливо видно, что в стеклянных вставках сооружения поселились мухи.
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Комментарии3
В мире , Общество , Биньямин Нетаньяху , Владимир Зеленский , Александр Гончаров
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