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Обматеривший Путина ведущий отказался извиняться 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: www.uaportal.com
Уволенный грузинский журналист Георгий Габуния заявил, что не собирается извиняться за оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не собираюсь извиняться за свое действие», — сказал Габуния во вторник, 20 августа, у здания парламента, где собрались уволенные журналисты телеканала «Рустави 2». По его словам, несмотря на то, что это было с его стороны «резко», именно таким образом он пытался донести свое мнение.
Габуния также рассказал, что планирует создать программу «примерно в таком же стиле» на канале «Мтавари архи», который основал уволенный гендиректор Ника Гварамия.
20 августа новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию. Новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши назначил Салию руководителем канала в июле 2019 года.
Вечером 7 июля Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина в эфире своей передачи на телеканале «Рустави 2». Телеканал принес извинения, но не стал увольнять сотрудника.
В Кремле поведение грузинского журналиста раскритиковали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выступление Габунии «недостойным грузинского народа».
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Комментарии6
В мире , Кавказ , Дмитрий Песков , Георгий Габуния , Владимир Путин
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