Кличко собрался баллотироваться в мэры Киева

Действующий киевский мэр Виталий Кличко объявил, что вновь поучаствует в гонке за кресло мэра города. Об этом он сообщил "112 Украина ".

По словам Кличко, он принял такое решение, чтобы довести до конца некоторые планы по усовершенствованию Киева.

Он рассказал, что хочет построить украинский Диснейленд, Подольско-Воскресенский мост и реализовать другие проекты.

Ранее сообщалось, что Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева. Он отметил, что его не интересуют руководящие должности, но ему нравятся различные изменения в городе от реализации проектов.