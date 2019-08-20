В Китае четыре человека погибли из-за сильных дождей

В результате обильных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли четыре человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям провинции, в общей сложности 12,7 тысячи человек оказались в зоне бедствия в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе. На данный момент считается, что четыре человека погибли и 11 человек пропали без вести в уезде Вэньчуань после многочисленных оползней, которые были вызваны сильным дождем.

Кроме того, семь человек пропали без вести и 60 человек оказались заблокированы в специальной административной зоне Волонг этого уезда. Власти эвакуировали более 30 тысяч жителей и туристов. Эвакуация еще 13 тысяч туристов продолжается.

Ливень также привел к отключению водоснабжения, электричества и связи в двух других уездах провинции, а некоторые дороги оказались заблокированы.

Агентство добавляет, что более 200 спасателей отправились в пострадавшие от стихии районы.