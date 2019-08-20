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Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии. Об этом сообщает Newsweek.
«Предложение о покупке — комплимент для волшебной Гренландии, лишь желанные земли получают такие предложения», — заявила принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара. Она добавила, что жители острова могут и должны сами решать свою судьбу.
Такое же мнение выразил и ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе. «Я люблю Гренландию и хочу, чтобы ее народ был счастлив. Нужно поддерживать тот вариант, который они сочтут лучшим для себя», — приводит издание его слова.
16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея, как отмечалось, обсуждалась с его советниками, которые сочли его план «экономически целесообразным». Стоимость этой сделки может составлять 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.
Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной. «Мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», — заявил представитель Датской народной партии Серен Есперсен. В МИД Гренландии также заявили, что эта территория открыта для бизнеса и туризма, но не продается.
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Комментарии1
В мире , Европа , Дональд Трамп , МИД , Дания , США
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