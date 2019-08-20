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Handelsblatt: более половины немцев хотят снятия санкций с России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Кризис на Украине продолжается, но принятие антироссийских санкций среди немцев, особенно на востоке Германии, уменьшается. Об этом пишет Das Handelsblatt.
Отмечается, что спустя пять лет после введения Евросоюзом санкционных ограничений в отношении России только четверть населения ФРГ их поддерживает. За то, чтобы и в дальнейшем придерживаться этих мер, высказались 23% респондентов. При этом 21% выступают за немедленное снятие санкций, а 32% — за постепенное. 24% воздержались от ответа на вопрос. Особенно низкое одобрение санкций отмечается в восточной части страны. Только 8% жителей федеральной земли Саксония-Анхальт продолжают требовать сохранения наложенных ограничений в неизменном виде. В Бранденбурге этот показатель составляет 11%, в Саксонии — 12%, в Мекленбурге-Передней Померании — 18%, в Тюрингии — 21%.
Уточняется, что жители этих федеральных земель (за исключением Тюрингии) также не чувствуют угрозы со стороны России. Кроме того, российскому лидеру Владимиру Путину немцы доверяют больше, чем его американскому коллеге Дональду Трампу.
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В мире , Европа , Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕС , Handelsblatt , Германия
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