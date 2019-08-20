Решена судьба оскорбившего Путина журналиста

Новое руководство грузинского телеканала «Рустави-2» уволило ряд сотрудников канала, в том числе оскорбившего президента России журналиста Георгию Габунию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора «Рустави-2» Паату Салию.
«Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Георгий Габуния», — заявил Салия на брифинге.
Салия заявил о недопустимости ситуации, когда ведущие журналисты «Рустави-2» публично заявляют, что заняты созданием нового телеканала, и при этом продолжают работу на канале. Он напомнил, что именно так поступила Эка Квеситадзе, сообщив в соцсетях о новом проекте с бывшим гендиректором «Рустави-2» Никой Гварамией.
Напомним, 7 июля телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» обратился к российскому президенту Владимиру Путину — и более минуты ругался матом. После эфира жители Тбилиси вышли на стихийный митинг, требуя увольнения Габунии. «Рустави 2» приостановил вещание на ночь, но утром возобновил работу. Габуния был отстранен от работы на два месяца. Позже лишился работы и гендиректор канала Ника Гварамия.