Решена судьба оскорбившего Путина журналиста

Оскорбивший Путина журналист остался без работы

Новое руководство грузинского телеканала «Рустави-2» уволило ряд сотрудников канала, в том числе оскорбившего президента России журналиста Георгию Габунию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора «Рустави-2» Паату Салию.

«Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Георгий Габуния», — заявил Салия на брифинге.

Салия заявил о недопустимости ситуации, когда ведущие журналисты «Рустави-2» публично заявляют, что заняты созданием нового телеканала, и при этом продолжают работу на канале. Он напомнил, что именно так поступила Эка Квеситадзе, сообщив в соцсетях о новом проекте с бывшим гендиректором «Рустави-2» Никой Гварамией.