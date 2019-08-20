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Назван главный кандидат на пост спикера Рады 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: РИА Новости
«Слуга народа» собирается выдвинуть главу партии Дмитрия Разумкова спикером Верховной рады Украины, его первым заместителем станет Руслан Стефанчук.
«И за главу Верховной рады, и за его первого заместителя будет голосовать зал. Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности», — сообщил сам Разумков, слова которого приводит РИА «Новости».
Он добавил, что должность вице-спикера Верховной рады предложена партиям, не входящим в большинство. Каким именно, он не уточнил.
Депутаты нового созыва Верховной рады принесут присягу 29 августа, 3 сентября начнется первая сессия парламента девятого созыва.
Ранее Разумков также пожаловался на маленькую зарплату депутатов Верховной рады.
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В мире , Украина , Руслан Стефанчук , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , РИА Новости
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