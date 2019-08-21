Украинцев возмутили слова Макрона о России

Украинские политики раскритиковали заявления президента Франции Эммануэля Макрона , сделанные после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным . На своей странице в Facebook Макрон опубликовал пост на русском языке, в котором назвал Россию «очень глубоко европейской страной» и заявил о прогрессе в отношениях с Москвой по многим политическим или экономическим вопросам.

Ирина Геращенко Украинский депутат, экс-спикер Верховной рады назвала слова Макрона «мимикрированием под Путина». По ее мнению, Макрон и другие европейские лидеры игнорируют европейские ценности, среди которых уважение прав человека и территориальной целостности соседей. Также Геращенко обратила внимание, что Путин и Макрон обсуждали украинский кризис без участия Киева.

«Мы, украинцы, осознаем, что мир не будет воевать за нас. Но мы категорически против, чтобы за нас решали судьбу Украины. Во Франции Украину обсуждали без нас», — подчеркнула она.

По мнению Геращенко, итоги встречи Макрона и Путина свидетельствуют о скором обмене пленными в Донбассе и снятии европейских санкций с России.