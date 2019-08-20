Путин похвалил внешний вид Брижит Макрон

«Новые подробности неформального общения президента России и супругов Макрон», — говорится в комментарии к видео (орфография и пунктуация автора сохранены).

На видеозаписи слышно, что Владимир Путин, Эмманюэль и Брижит Макрон ведут оживленную беседу через переводчика.

«У вас такой цвет лица шикарный», — обратился к Брижит Макрон российский лидер.

В ответ на комплимент та поблагодарила президента России и сказала, что ему надо остаться подольше.