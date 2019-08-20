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Путин похвалил внешний вид Брижит Макрон 

Рамблер + ещё 3 41 минуту назад
Президент России Владимир Путин сделал комплимент Брижит Макрон на встрече с ее супругом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Видеозапись неформального общения лидеров стран была размещена в аккаунте «Кремлевский пул РИА» в Twitter.
«Новые подробности неформального общения президента России и супругов Макрон», — говорится в комментарии к видео (орфография и пунктуация автора сохранены).
На видеозаписи слышно, что Владимир Путин, Эмманюэль и Брижит Макрон ведут оживленную беседу через переводчика.
«У вас такой цвет лица шикарный», — обратился к Брижит Макрон российский лидер.
В ответ на комплимент та поблагодарила президента России и сказала, что ему надо остаться подольше.
Ранее стало известно, что первая леди Франции Брижит Макрон поскользнулась во время прогулки на лодке и получила травму. Несмотря на это она приехала на встречу с президентом России Владимиром Путиным, который прибыл 19 августа на переговоры с ее мужем Эммануэлем Макроном.
Комментарии10
В мире , Видео , Брижит Макрон , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Франция
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