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Дания собралась усилить присутствие в Арктике 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Дании в ближайшие годы должны усилить свое присутствие в Арктике, считает министр обороны страны Трине Брамсен.
«По мере того, как лед тает из-за изменений климата, происходят серьезные перемены и создается новая картина угроз на севере. В ближайшие годы присутствие вооруженных сил в Арктике будет усилено в ответ на эти изменения для обеспечения стабильности и безопасности», — отметила она, передает ТАСС.
По ее словам, конкретные меры будут сначала обсуждаться оборонными экспертами. При этом сама Брамсен считает, что на усиления присутствия в Арктике можно использовать часть дополнительные 1,5 млрд крон (около 223 млн долларов), которые будут включены в военный бюджет в январе.
По словам министра, Арктика является одним из важнейших направлений политики безопасности для Дании. Кроме того, Минобороны будет уделять особое внимание усилению киберзащиты.
В мае Россия обсудила с Канадой и Данией так называемые спорные зоны в заявках на расширение границ континентального шельфа в Арктике.
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Комментарии
В мире , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Дания
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