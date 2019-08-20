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Пекин осудил испытание США крылатой ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Испытание США крылатой ракеты наземного базирования обернется новой гонкой вооружений и негативно отразится на структуре международной безопасности, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
«Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьезное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности», — заявил Гэн Шуан, передает РИА «Новости».
Он добавил, что испытание США крылатой ракеты стало подтверждением истинных целей США выхода из ДРСМД.
«Не пошло и трех недель после выхода США из ДРСМД, как Пентагон объявил об испытании ракеты, запрещенной ранее этим договором. Это в полной мере подтверждает истинные цели выхода США из договора, которые заключаются в снятии с себя ограничений, свободном развитии передовых ракет и стремлении получить единоличное военное превосходство», — заявил представитель МИД КНР.
Ранее во вторник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам втянуть себя в гонку вооружений, Москва привержена мораторию на размещение ракет средней дальности, пока это не сделает Вашингтон.
В понедельник США сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», то есть ее запуск нарушает условия ДРСМД.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что именно ради испытаний запрещенных ДРСМД ракет США вышли из договора. При этом стартовый ствол для ракеты существовал на полигоне еще в 2015 году.
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Комментарии1
В мире , Сергей Рябков , Александр Шерин , МИД , Пентагон , Госдума , РИА Новости , Китай , США
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