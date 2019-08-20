Пекин осудил испытание США крылатой ракеты

Испытание США крылатой ракеты наземного базирования обернется новой гонкой вооружений и негативно отразится на структуре международной безопасности, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьезное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности», — заявил Гэн Шуан, передает РИА «Новости».

Он добавил, что испытание США крылатой ракеты стало подтверждением истинных целей США выхода из ДРСМД.

«Не пошло и трех недель после выхода США из ДРСМД, как Пентагон объявил об испытании ракеты, запрещенной ранее этим договором. Это в полной мере подтверждает истинные цели выхода США из договора, которые заключаются в снятии с себя ограничений, свободном развитии передовых ракет и стремлении получить единоличное военное превосходство», — заявил представитель МИД КНР.

Ранее во вторник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам втянуть себя в гонку вооружений, Москва привержена мораторию на размещение ракет средней дальности, пока это не сделает Вашингтон.

В понедельник США сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», то есть ее запуск нарушает условия ДРСМД.