Назарбаев снялся в клипе

На видео Нурсултан Назарбаев идет по горной местности, напевая песню. Затем за кадром эта же песня исполняется профессионально, с музыкальным сопровождением. При этом видеорядом идут кадры природы Казахстана: холмы, реки, луга.

По данным агентства «Казинформ», авторство слов песни «Үш қоныр» принадлежит самому Назарбаеву, а музыку сочинил композитор Алтынбек Коразбаев.

«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — привело издание перевод слов Назарбаева, опубликованных в качестве подписи к клипу.

Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке с поста президента Казахстана 19 марта. При этом он сообщил, что останется председателем Совета безопасности республики. 20 марта бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана 65-летний Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Токаев.