Исторический визит израильского премьера в Киев обошёлся без сенсаций

Киеве состоялась встреча израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и украинского президента Владимира Зеленского . Это первый за прошедшие 20 лет визит главы правительства Израиля на Украину , поэтому многие назвали его историческим. Формально он приурочен к траурным мероприятиям памяти жертв Холокоста в историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр, однако стороны обозначили и несколько тем для переговоров, а по их итогам выступили на совместной пресс-конференции. Главный же вопрос — каковы будут последствия встречи как для Тель-Авива, так и для Киева, учитывая, что у обоих политиков собственные мотивы для сотрудничества.

Визит Нетаньяху важен для Зеленского, в первую очередь, в имиджевом плане — это первый зарубежный лидер, которого новый украинский президент принял на своей территории. Для израильского премьера приезд в Киев сейчас тоже весьма кстати: в преддверии назначенных на 17 сентября досрочных выборов в Кнессет ему полезно заручиться поддержкой украинцев, проживающих в Израиле.

Я намерен обсудить с президентом [Зеленским] создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые ещё больше укрепят прекрасные отношения между государствами, — анонсировал основные темы встречи Нетаньяху.

More pics from Ukraine's Zelenskyy and Israeli PM Netanyahu meeting. It the fist Israeli PM visit to Ukraine for 20 years pic.twitter.com/H4m15I15y6— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) 19 августа 2019 г. Помимо этого, израильский премьер, по его же собственным словам, намерен добиться и открытия посольства Украины в Иерусалиме . Впрочем, политик сам признаёт, что сделать это в ходе нынешнего визита едва ли удастся. Да и дальнейшие перспективы подобной инициативы выглядят туманными: с одной стороны, если Зеленский откроет посольство в Иерусалиме, он не только получит мощную поддержку Израиля, но и наберёт дополнительные очки в глазах президента США Дональда Трампа , уже осуществившего такой шаг. С другой стороны, Европейский Союз подобное решение наверняка осудит, и это вполне может стать сдерживающим фактором для стремящейся в ЕС Украины.

Разумеется, больше всего спекуляций в свете визита Нетаньяху в Киев связаны с тем, намерен ли он, используя свои тесные взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным , играть роль посредника в российско-украинских отношениях. Израильский премьер на вопросы об этом отвечает уклончиво, отмечая, однако, что разные страны то и дело предлагают ему выступить в подобном качестве.

Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. [Они говорят:] у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может, ты готов стать посредником? Я не спешу делать это. Во-первых, не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и у нас самих хватает проблем. Во-вторых, если я включусь в подобный процесс, то создам ожидания, которые не смогу выполнить, — подчёркивает Нетаньяху.

Симптоматично в этом контексте, что в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров украинского и израильского лидеров тема России, как и, например, конфликта в Донбассе, вообще не прозвучала. Зеленский и Нетаньяху сосредоточились на истории двусторонних отношений и на их важности для обеих стран. Президент Украины, в частности, призвал премьера Израиля признать так называемый голодомор геноцидом. Нетаньяху, в свою очередь, не стал высказываться на этот счёт, однако комплиментарно отозвался о президентстве Зеленского и пригласил его посетить Иерусалим в ближайшее время. Кроме того, премьер пообещал решить проблему с массовыми отказами украинцам во въезде в Израиль и обозначил некоторые перспективы межгосударственного сотрудничества.

И в Киеве, и в Иерусалиме надо открывать центры высокотехнологичного развития, — отметил он. — Чтобы обмениваться технологиями. Мы будем делать сильные инвестиции в эту сферу в Украине. Это обеспечит нам быстрое движение вперёд.

Разумеется, часть обсуждённых лидерами тем, включая, возможно, и российскую, осталась за закрытыми дверями. И исключать полностью того, что Нетаньяху ещё проявит себя в отношениях между Украиной и Россией, нельзя. Но и признаков того, что он всерьёз намеревается примерять роль посредника, пока всё-таки мало.

Встреча носила больше ритуально-протокольный характер: исходя из пресс-подхода, Нетаньяху сконцентрировался на политических заявлениях, направленных на собственного избирателя, ведь в Израиле 17 сентября пройдут выборы, отметил в разговоре с News.ru замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) Кирилл Молчанов

Нетаньяху борется за голоса русскоязычных репатриантов — это, по сути, основная цель визита. В Израиле проживает около 400 тысяч выходцев из Украины, и, собственно, для них он и поднял вопрос перед Зеленским о выплате пенсий репатриантам. Сюда же стоит отнести и приглашение президента Украины в «столицу» Иерусалим, явно с намеком о переносе посольства по примеру Штатов. Также был поднят важный вопрос туристических полетов: многих украинцев в аэропорту имени Бен-Гуриона разворачивают назад, а израильских — в Украине.

Зеленскому сейчас важен любой визит иностранного лидера в страну: ему необходимо демонстрировать, что с ним встречаются, что его воспринимают всерьёз. Кроме того, необходимо банально заполнить августовский информационный вакуум, ведь старый парламент и правительство уже толком не работают, а новые ещё не сформированы. Поэтому Зеленскому приходится переключаться на внешнюю политику, сказал Молчанов.