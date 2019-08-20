Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: в Бостоне установили памятник жертвам теракта 2013 года 

ТАСС + ещё 2 20 минут назад
Фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS
Три белых обелиска установлены в понедельник в центре Бостона в память о трех погибших во время теракта на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).
По его данным, мемориал, созданный по проекту боливийского скульптора Пабло Эдуардо, обошелся в $2 млн Его планировали открыть к еще в прошлом году, к пятой годовщине трагедии, однако завершение работ затянулось в связи с тем, что в проект были внесены изменения. В частности, рядом с обелисками установлены четыре высоких светильника в виде свечей высотой от 5 до 6 м.
15 апреля 2013 года в центре Бостона (штат Массачусетс) неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов — Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.
В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Он содержится в тюрьме строгого режима Флоренс (штат Колорадо) в ожидании исполнения приговора.
Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году. С тех пор соревнования ежегодно проводятся в каждый третий понедельник апреля. В последние годы количество участвующих превышает 20 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
В офисе Зеленского прокомментировали отказ супруги Нетаньяху пробовать украинский каравай СМИ: сирийские войска заняли высоты, господствующие над городом Хан-Шейхун Зеленский просит Израиль признать "голодомор" актом геноцида украинского народа
Комментарии
В мире , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»361
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве245
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму104
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина155
Нетаньяху отказался обсуждать с Зеленским «голодомор»19
Видео
00:09
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Конфликты
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение