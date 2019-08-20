AP: в Бостоне установили памятник жертвам теракта 2013 года

Три белых обелиска установлены в понедельник в центре Бостона в память о трех погибших во время теракта на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

По его данным, мемориал, созданный по проекту боливийского скульптора Пабло Эдуардо, обошелся в $2 млн Его планировали открыть к еще в прошлом году, к пятой годовщине трагедии, однако завершение работ затянулось в связи с тем, что в проект были внесены изменения. В частности, рядом с обелисками установлены четыре высоких светильника в виде свечей высотой от 5 до 6 м.

15 апреля 2013 года в центре Бостона (штат Массачусетс) неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов — Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Он содержится в тюрьме строгого режима Флоренс (штат Колорадо) в ожидании исполнения приговора.

Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году. С тех пор соревнования ежегодно проводятся в каждый третий понедельник апреля. В последние годы количество участвующих превышает 20 тыс. человек.