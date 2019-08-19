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Офис Зеленского прокомментировал отказ жены Нетаньяху попробовать каравай 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: © Канал Видимо-Невидимо на Youtube
Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали поведение супруги израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сары, которая в начале визита выбросила кусок приветственного каравая.
В пресс-службе заверили, что первая леди сделала это неумышленно и не хотела проявить неуважение.
"Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину", — сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу.
Ранее СМИ опубликовали видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах приветствуют у трапа самолета Беньямина Нетаньяху и его супругу Сару. Политику и его жене поднесли каравай. Глава израильского правительства отломил кусочек хлеба, надкусил его и передал первой леди. Однако она не стала пробовать каравай и бросила его на землю.
Поездка Нетаньяху на Украину проходит примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми глава правительства стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. В Киеве он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и почтил память жертв Холокоста на церемонии в Бабьем Яре.
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Комментарии1
В мире , Украина , Биньямин Нетаньяху , Владимир Зеленский , РЕН ТВ
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