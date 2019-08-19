Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб . Первый сигнал о том, что турецкая военная колонна с оружием и боеприпасами, предназначенными для осажденных в городе Хан-Шейхун вооруженных формирований, пересекла границу и достигла Саракиба поступил из МИД Сирии . Внешнеполитическое ведомство расценило действия турецких властей как грубое попрание национального суверенитета и международного права. Ответственность за последствия агрессивных действий была возложена на Анкару.

Немного иначе представило переброску военной техники Министерство национальной обороны Турции . Согласно его версии, автоколонна была направлена в Идлиб к девятому наблюдательному пункту "с целью поддержки безопасности, предотвращения гибели мирных жителей и снижения напряженности между противоборствующими сторонами".

Минобороны Турции осудило обстрел сирийскими самолетами военной колонны, в результате которого погибли трое гражданских лиц и еще 12 пострадали.

Анкара отдельно уведомила, что заранее оповестила Россию о перемещении колонны, и оставила за собой право принять необходимые оборонительные меры в случае повторения атак с воздуха сирийских пилотов.

Претензии, высказанные в адрес друг друга Дамаском и Анкарой, получили широкий резонанс в региональных СМИ. Телеканал Al Hadas представил дело таким образом, что до вооруженной конфронтации между Сирией и Турцией остался один шаг. В свою очередь проправительственные рупоры в Дамаске передавали сообщения о скором захвате Хан-Шейхуна бойцами сирийской армии и расширении масштабов операции на юге Идлиба.

Только к вечеру газета Al Watan прояснила картину. Как оказалось, войска пока только выбили террористов с высот Теллет-Нимр, господствующих над этим городом, где находится форпост экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза". Эта выгодная военная позиция позволит держать под огнем всю территорию города и проходящее поблизости стратегическое шоссе Хама — Алеппо.

Тем временем представитель коалиции "Фронт национального освобождения" Юсеф Хаммуд рассказал телеканалу Al Jazeera, что при турецкой поддержке формирования вооруженной оппозиции сумели перебросить подкрепления в Хан-Шейхун для отпора наступающим войскам. "Наши отряды уже разместились на позициях, где находятся бойцы, защищающие город", — отметил он.

Как пояснил в беседе с ТАСС ливанский аналитик Нидаль Саби, вмешательство Анкары в события на фронте в Идлибе ожидалось давно. "Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потеря плацдарма вооруженной оппозиции в Идлибе, где хозяйничают его союзники из сирийского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), равносильна поражению во всей восьмилетней кампании", — отметил он. По словам эксперта, Идлиб — это козырная карта турецкого лидера, которую он не хочет терять.

Последний плацдарм бандформирований

Идлиб клином входит в территориальное пространство между Латакией и Алеппо и достигает плодородной долины Сахль-эль-Габ в Хаме. Через перевал Джиср-эш-Шугур пролегает стратегическое шоссе, связывающее главный морской порт на побережье Средиземного моря с северной столицей и крупнейшим экономическим центром страны. Правительственные войска удерживали населенные пункты, расположенные вдоль этого шоссе, под своим контролем вплоть до весны 2015 года. Утрата Идлиба в тот момент конфликта стала крупной неудачей правительства. В критическом положении оказался Алеппо, отрезанный от побережья. Бандформирования следом стали вторгаться на север Латакии и в долину Сахль-эль-Габ, возникла угроза алавитским и христианским селам, где проживали сторонники президента республики Башара Асада . Исправить ситуацию на этом фронте удалось только после того, как на помощь правительственным войскам пришли российские ВКС.

Сразу после освобождения Алеппо в декабре 2016 года в Идлиб стали вывозить по условиям примирительных соглашений боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаваться сирийским войскам. Сначала туда направились члены разгромленных бандформирований из Алеппо, затем из Забадани, Каламуна, Хомса, Восточной Гуты в окрестностях Дамаска и, наконец, члены непримиримых формирований с юга Сирии — из Дераа и Эль-Кунейтры. Все они выехали туда со своими семьями, в результате, по данным УВКБ ООН, население провинции выросло до 2,5 млн чел.

В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.