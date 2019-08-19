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Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве 

Рамблер + ещё 27 39 минут назад
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху попросил не искать неуважения в жесте его супруги Сары, которая отказалась попробовать приветственный каравай в аэропорту Борисполь.
Жена Нетаньяху устроила скандал в Киеве
Глава израильского правительства записал видеообращение, в котором рассказал, что его жена специально оделась в цвета украинского флага, чтобы продемонстрировать уважение к Украине.
Он также предположил, что без эпизода с караваем израильская пресса и вовсе бы не заметила визит в Киев, который, по его мнению, является историческим.
«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так», — цитирует Нетаньяху РИА «Новости».
Премьер-министр напомнил о недавнем приезде в Израиль своего коллеги из Японии Синдзо Абэ, о котором пресса заговорила лишь потому, что на ужин им подали десерт на блюде в виде туфли.
«Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», — пошутил Нетаньяху.
Ранее пресс-служба президента Украины прокомментировала инцидент с караваем. В офисе Владимира Зеленского также заявили, что Сара Нетаньяху не хотела проявить неуважение и бросила каравай неумышленно.
Комментарии
В мире , Видео , Украина , Синдзо Абэ , Биньямин Нетаньяху , Сара Нетаньяху , Владимир Зеленский , РИА Новости , Борисполь , Израиль
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