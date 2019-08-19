Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху попросил не искать неуважения в жесте его супруги Сары, которая отказалась попробовать приветственный каравай в аэропорту Борисполь

Глава израильского правительства записал видеообращение, в котором рассказал, что его жена специально оделась в цвета украинского флага, чтобы продемонстрировать уважение к Украине.

Он также предположил, что без эпизода с караваем израильская пресса и вовсе бы не заметила визит в Киев, который, по его мнению, является историческим.

«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так», — цитирует Нетаньяху РИА «Новости».

Премьер-министр напомнил о недавнем приезде в Израиль своего коллеги из Японии Синдзо Абэ , о котором пресса заговорила лишь потому, что на ужин им подали десерт на блюде в виде туфли.

«Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», — пошутил Нетаньяху.