В США вспыхнула смертельно опасная эпидемия чумы

В штате Колорадо в США зафиксировали вспышку чумы среди луговых собачек, что заставило власти частично закрыть заповедник Rocky Mountain Arsenal. Об этом сообщает издание The Independent.

Инфекция распространяется через блох, которые кусают грызунов и заражают их чумной палочкой Yersinia pestis. В места, где специалисты зафиксировали случаи инфицирования луговых собачек, ограничили вход для сохранения здоровья и безопасности посетителей. По словам экспертов, существует риск заражения домашних животных. Хотя собаки менее восприимчивы к чуме, чем кошки, они могут стать носителями блох, которые затем перепрыгнут на человека.

Последняя эпидемия чумы в США была зафиксирована в Лос-Анджелесе в 1920-х годах. В настоящее время большая часть всех случаев заражения фиксируется в западной части страны, при этом каждый год сообщается о семи случаях, в среднем. При этом бубонная чума составляет 80 процентов от всех случаев заболевания чумой в США.

Сотрудники органов здравоохранения обработали луговых собачек инсектицидным порошком, чтобы не допустить распространение блох на других животных.