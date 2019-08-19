Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на Bloomberg.

Ларсен — основатель крупнейшей сети мебельных магазинов Jysk, имеющей 2800 магазинов по всему миру. По итогам 2017–2018 финансового года выручка компании составила €3,58 млрд

Группа компаний Lars Larsen Group также работает и в других направлениях экономики: от сети суши-ресторанов LETZ Sushi до производителя принадлежностей для гольфа Backtee.

Журнал Forbes оценивал состояние Ларсена в $4,4 млрд В рейтинге богатейших людей своей страны он занимал седьмую строчку, в мировом списке Forbes в 2019 году Ларсен находился на 424-й позиции.

В июне этого года Ларсен покинул руководство Jysk по состоянию здоровья: у него диагностировали рак печени.