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Умер датский миллиардер Ларс Ларсен 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Один из богатейших людей Дании Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на Bloomberg.
Ларсен — основатель крупнейшей сети мебельных магазинов Jysk, имеющей 2800 магазинов по всему миру. По итогам 2017–2018 финансового года выручка компании составила €3,58 млрд
Группа компаний Lars Larsen Group также работает и в других направлениях экономики: от сети суши-ресторанов LETZ Sushi до производителя принадлежностей для гольфа Backtee.
Журнал Forbes оценивал состояние Ларсена в $4,4 млрд В рейтинге богатейших людей своей страны он занимал седьмую строчку, в мировом списке Forbes в 2019 году Ларсен находился на 424-й позиции.
В июне этого года Ларсен покинул руководство Jysk по состоянию здоровья: у него диагностировали рак печени.
В мире , Forbes , Дания
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