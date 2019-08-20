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Закрыли немецкий аттракцион, внешне схожий со свастикой 

News.ru + ещё 10 36 минут назад
Фото: swr.de
Аттракцион в Германии, внешне напоминающий свастику, был снят с эксплуатации.
23-метровый аттракцион «Полёт орла» окрашен в темно-коричневый цвет и имеет две конструкции с сиденьями, увенчанными головой орла. При его вращении этот механизм напоминал посетителям парка развлечений в городе Лёффинген свастику.
Видео с работой аттракциона быстро распространилось в интернете одновременно с тем, как администрация парка узнала о мнении посетителей. Как сообщает РИА Новости, было принято решение об изменении устройства аттракциона.
Как писал News.ru, в Саратове детский паровоз переехал ребёнка. Инцидент произошёл вечером 16 августа. В данный момент, организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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