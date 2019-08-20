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Зеленский пообещал выплачивать пенсии израильтянам 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Murad Sezer/Reuters
Украинский президент Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые жили на Украине, но переехали в Израиль после 24 августа 1991 года. Об этом Нетаньяху написал на своей странице в фейсбуке.
По словам израильского премьера, он благодарен Зеленскому за такое решение.
"Я признателен ему [Зеленскому] за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам", — подчеркнул Нетаньяху.
Стоит отметить, что соглашение было подписано сторонами в 2008 году.
Ранее Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом.
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