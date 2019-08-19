Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Журналисты спросили, не хочет ли Трамп сменить Пенса в качестве кандидата на выборах.
"Я не стану об этом раздумывать", — сказал Трамп.
"Нет, я очень доволен Майком Пенсом. Майк Пенс — прекрасный вице-президент", — добавил американский президент.
У Трампа пока нет серьезных соперников в борьбе за выдвижение президентом на второй срок от Республиканской партии. Выбор кандидата в вице-президенты является прерогативой кандидата партии на высший пост.