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Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом 

РИА Новости + ещё 2 36 минут назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Журналисты спросили, не хочет ли Трамп сменить Пенса в качестве кандидата на выборах.
"Я не стану об этом раздумывать", — сказал Трамп.
"Нет, я очень доволен Майком Пенсом. Майк Пенс — прекрасный вице-президент", — добавил американский президент.
У Трампа пока нет серьезных соперников в борьбе за выдвижение президентом на второй срок от Республиканской партии. Выбор кандидата в вице-президенты является прерогативой кандидата партии на высший пост.
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В мире , США , Майк Пенс , Дональд Трамп , Республиканская партия США
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