Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом Журналисты спросили, не хочет ли Трамп сменить Пенса в качестве кандидата на выборах. "Я не стану об этом раздумывать", — сказал Трамп. "Нет, я очень доволен Майком Пенсом. Майк Пенс — прекрасный вице-президент", — добавил американский президент. У Трампа пока нет серьезных соперников в борьбе за выдвижение президентом на второй срок от Республиканской партии . Выбор кандидата в вице-президенты является прерогативой кандидата партии на высший пост.