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Олега Бурова избрали новым мэром Риги 

RT на русском + ещё 10 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
Кандидатуру Бурова поддержали 35 из 60 депутатов городского парламента.
Как уточнили в агентстве, Дайнис Турлайс, которого ранее избрали мэром Риги вместо Нила Ушакова, подал в отставку 20 июня.
В апреле Нила Ушакова отправили в отставку с поста мэра Риги на фоне коррупционного скандала, связанного с предприятием, курирующим городской общественный транспорт.
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