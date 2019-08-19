Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избран новый мэр Риги 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новым мэром Риги стал Олег Буров, за него проголосовали 35 из 60 депутатов городского парламента, сообщает ТАСС.
Олег Буров исполнял обязанности столичного градоначальника в июне на фоне политического кризиса в Рижской думе, случившегося после уходя с поста мэра Нила Ушакова.
Олег Буров представляет партию «Честь служить Риге» (ЧСР), которая в понедельник подписала коалиционное соглашение с социал-демократической партией «Согласие», возглавляемой Ушаковым. Партии договорились поддержать на выборах Олега Бурова.
Главный конкурент Бурова, глава фракции «Для развития Латвии» Виестурс Зепс получил 12 голосов. В голосовании участвовали 48 депутатов, один голос был признан недействительным.
В мире , Прибалтика , Нил Ушаков , ИТАР-ТАСС , Рига
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»361
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве245
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму104
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина155
Нетаньяху отказался обсуждать с Зеленским «голодомор»19
Видео
00:09
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Конфликты
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение