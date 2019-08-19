Избран новый мэр Риги

Новым мэром Риги стал Олег Буров, за него проголосовали 35 из 60 депутатов городского парламента, сообщает ТАСС.

Олег Буров исполнял обязанности столичного градоначальника в июне на фоне политического кризиса в Рижской думе, случившегося после уходя с поста мэра Нила Ушакова

Олег Буров представляет партию «Честь служить Риге» (ЧСР), которая в понедельник подписала коалиционное соглашение с социал-демократической партией «Согласие», возглавляемой Ушаковым. Партии договорились поддержать на выборах Олега Бурова.

Главный конкурент Бурова, глава фракции «Для развития Латвии» Виестурс Зепс получил 12 голосов. В голосовании участвовали 48 депутатов, один голос был признан недействительным.