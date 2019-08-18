США и Канада обсудили конфликт с Китаем

Кроме того, стороны обсуждали «историческое» соглашение США, Канады и Мексики, передает ТАСС.

Трамп и Трюдо поговорили о «тенденциях развития мировой экономики», а также о том, в каком состоянии находятся экономики их собственных стран.

Еще одной темой разговора стал предстоящий саммит G7.

Напомним, псле задержания в Канаде по запросу Вашингтона финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу Китай задержал несколько канадских граждан.