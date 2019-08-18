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США и Канада обсудили конфликт с Китаем 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп и глава канадского правительства Джастин Трюдо обсудили конфликт с Китаем, в который Канада оказалась втянута из-за США.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Трамп и Трюдо заявили о «необходимости соблюдения верховенства закона и неправомерное задержание Китаем двух канадских граждан».
Кроме того, стороны обсуждали «историческое» соглашение США, Канады и Мексики, передает ТАСС.
Трамп и Трюдо поговорили о «тенденциях развития мировой экономики», а также о том, в каком состоянии находятся экономики их собственных стран.
Еще одной темой разговора стал предстоящий саммит G7.
Напомним, псле задержания в Канаде по запросу Вашингтона финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу Китай задержал несколько канадских граждан.
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В мире , Азия , США , Хоган Гидли , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Канада , Китай
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