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Сербия обещала России не вступать в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Пока Сербией руководит Александр Вучич, страна не вступит в НАТО, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Вулин подчеркнул, что в «военном смысле» его страна остается «и будет оставаться нейтральной». Сербия намерена самостоятельно «выбирать друзей и принимать решения», передает ТАСС.
Министр обороны Сербии передал Шойгу от Вучича «самые теплые приветствия и личное приглашение приехать в Белград». Власти страны хотят, чтобы Шойгу смог «лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря личному участию» главы Минобороны России.
По словам Вулина, от «боеспособности» сербской армии зависит «мир на Балканах».
Шойгу отметил, что военное сотрудничество двух стран «развивается очень активно». Сейчас завершается подготовка к учениям, которые, по его мнению, «пройдут успешно, как и раньше», передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что Россия и Сербия развивают «военно-техническое сотрудничество, несмотря на те препятствия, которые нам пытаются построить». У Москвы и Белграда «все идет по плану».
Вулин сказал, что сотрудничество двух стран в военной области находится на самом высоком уровне в истории, Россия и Сербия никогда не проводили такого количества совместных мероприятий, как сейчас — в этом году их около 90.
Напомним, в конце марта президент Сербии Александар Вучич назвал агрессию НАТО против Югославии преступлением. В Сербии объяснили, почему бомбежки Югославии были геноцидом. Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.
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В мире , Армия , Сергей Шойгу , Александр Вулин , Александар Вучич , Александр Вучич , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Сербия
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