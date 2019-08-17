Вучич пригласил Шойгу в Белград, чтобы оценить развитие сербской армии

"Наш президент и верховный главнокомандующий Александар Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной", — сказал министр обороны Сербии Александар Вулин в субботу на встрече с Шойгу.

Вулин выразил мнение, что "чем боеспособнее армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах".