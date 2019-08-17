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Вучич пригласил Шойгу в Белград, чтобы оценить развитие сербской армии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александар Вучич передал министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу приглашение посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.
"Наш президент и верховный главнокомандующий Александар Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной", — сказал министр обороны Сербии Александар Вулин в субботу на встрече с Шойгу.
Вулин выразил мнение, что "чем боеспособнее армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах".
"Как вам известно, Сербия в военном смысле — нейтральное государство, она такой и будет оставаться. Пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО, она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать", — озвучил он позицию государства.
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В мире , Армия , Войска , Сергей Шойгу , Александар Вучич , НАТО , Сербия
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