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Reuters: хуситы атаковали с помощью 10 беспилотников нефтяные объекты Saudi Aramco 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Reuters
Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что с помощью 10 беспилотников атаковало объекты на нефтяном месторождении Шейба, принадлежащие государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.
Согласно заявлению представителя хуситов, атака была совершена на нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище, расположенные у границы с ОАЭ на востоке Саудовской Аравии. Информацию о времени совершения нападения движение не предоставило.
В свою очередь саудовские официальные лица, а также представители Saudi Aramco пока никак не прокомментировали заявление хуситов.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Reuters , Саудовская Аравия
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