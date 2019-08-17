Reuters: хуситы атаковали с помощью 10 беспилотников нефтяные объекты Saudi Aramco

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что с помощью 10 беспилотников атаковало объекты на нефтяном месторождении Шейба, принадлежащие государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Согласно заявлению представителя хуситов, атака была совершена на нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище, расположенные у границы с ОАЭ на востоке Саудовской Аравии. Информацию о времени совершения нападения движение не предоставило.

В свою очередь саудовские официальные лица, а также представители Saudi Aramco пока никак не прокомментировали заявление хуситов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.