Хуситы атаковали Саудовскую Аравию десятком дронов

Йеменские повстанцы-хуситы нанесли удары по Саудовской Аравии с помощью боевых беспилотников. Об этом сообщает телеканал Al Almasirah

В субботу представитель хуситов генерал Яхья Саре заявил, что десять беспилотников атаковали нефтяное месторождение Арамко и нефтеперерабатывающий завод в восточной части Саудовской Аравии.

«Атака стала первой операцией по установлению сдерживающего баланса», — сказал Яхья.

Он добавил, что список целей будет расширен, и «следующие атаки будут более болезненными для врага».

Повстанцы заявили, что атака стала ответом на вторжение коалиции в Йемен. Они призвали гражданских лиц «держаться подальше от всех жизненно важных объектов в Саудовской Аравии, поскольку они стали законными целями и могут быть поражены в любое время».

В Йемене с 2014 года идет война между правительственными силами и хуситами.

В 2015 году в страну вторглась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

В результате гражданской войны и интервенции в Йемене погибли уже десятки тысяч людей. Миллионы стали беженцами и оказались на грани голода.

Политологи говорят, что война в Йемене является косвенным конфликтом между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном, который поддерживает повстанцев.

Эр-Рияд обвиняет Тегеран в снабжении хуситов ракетами и беспилотниками. Иран и хуситы отвергают это обвинение. Последние говорят, что производят собственное оружие.