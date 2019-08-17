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Хуситы атаковали Саудовскую Аравию десятком дронов 

Рамблер 12 минут назад
Фото: Reuters
Йеменские повстанцы-хуситы нанесли удары по Саудовской Аравии с помощью боевых беспилотников. Об этом сообщает телеканал Al Almasirah.
Хуситы послали заминированный дрон в аэропорт Саудовской Аравии
В субботу представитель хуситов генерал Яхья Саре заявил, что десять беспилотников атаковали нефтяное месторождение Арамко и нефтеперерабатывающий завод в восточной части Саудовской Аравии.
«Атака стала первой операцией по установлению сдерживающего баланса», — сказал Яхья.
Он добавил, что список целей будет расширен, и «следующие атаки будут более болезненными для врага».
Повстанцы заявили, что атака стала ответом на вторжение коалиции в Йемен. Они призвали гражданских лиц «держаться подальше от всех жизненно важных объектов в Саудовской Аравии, поскольку они стали законными целями и могут быть поражены в любое время».
В Йемене с 2014 года идет война между правительственными силами и хуситами.
В 2015 году в страну вторглась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.
В результате гражданской войны и интервенции в Йемене погибли уже десятки тысяч людей. Миллионы стали беженцами и оказались на грани голода.
Политологи говорят, что война в Йемене является косвенным конфликтом между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном, который поддерживает повстанцев.
Эр-Рияд обвиняет Тегеран в снабжении хуситов ракетами и беспилотниками. Иран и хуситы отвергают это обвинение. Последние говорят, что производят собственное оружие.
Комментарии2
В мире , Армия , Ближний Восток , Саудовская Аравия
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