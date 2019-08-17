В США заявили о выводе Порошенко миллиардов долларов

Миллиардер заявил о выводе Порошенко миллиардов долларов

Американский миллиардер заявил об афере Порошенко с выводом 8 млрд долларов за границу. Сэм Кислин, которого называют «врагом №1» бывшего президента, прибыл на Украину. Ранее СБУ запретила ему въезд в страну по личной просьбе Порошенко. Новая власть отменила запрет, сообщает издание «Страна.ua» , опубликовавшее интервью с миллиардером.

«Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше 8 млрд долларов. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от 700 млн до 800 млн», — заявил Кислин.

По его словам, в США возбуждены несколько уголовных дел, затрагивающих бывшее украинское руководство. В одном случае речь идет о выводе за рубеж транша в 1 млрд долларов. Эти деньги Киеву предоставил МВФ (Международный валютный фонд).

«Есть основания полагать, что все эти деньги вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко», — сказал Кислин.

В ближайшее время он встретится с новым руководством страны, чтобы помочь в расследовании афер прежнего президента. При этом миллиардер отметил, что необходимо уволить действующего генпрокурора Украины Юрия Луценко, который будет активно мешать расследованию, поскольку он является коррупционером и сообщником Порошенко.

Кислин уже встретился с несколькими силовиками, включая и.о. главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Сэм Кислин — американский миллиардер украинского происхождения. При Порошенко ему запретили въезд на Украину за разоблачения коррупционных схем президента. В частности, речь шла о закупке угля. По данным Кислина, Порошенко и его подручные зарабатывали по 100 долларов с каждой тонны. В коррупционной схеме участвовали генпрокурор, главы СБУ, Национального антикоррупционного бюро, руководство Совета национальной безопасности, министры правительства.