США решили задержать иранский танкер

Суд округа Колумбия выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара . Об этом сказано на сайте американского Минюста

Согласно ордеру, танкер, нефть на его борту и 995 тысяч долларов должны быть конфискованы в связи с нарушением закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», обвинениями в банковском мошенничестве, отмывании денег и финансировании терроризма.

По данным США, танкер перевозил в Сирию нефть из Ирана в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который Вашингтон признал террористической организацией.

15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».

После этого танкер переименовали в Adrian Darya, он также готовится к отплытию под иранским флагом. Ожидалось, что это произойдет 16 августа, если не помешает запрос, который США направили Гибралтару с целью задержать судно.

«Война танкеров» между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим ЕС в отношении Дамаска.

Иран пообещал ответить на захват Grace 1. Вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Сообщалось, что военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.