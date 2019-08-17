Экс-депутат Рады предрёк потерю ещё нескольких украинских регионов

Потом и Херсон, и Одесса, и Николаев, и Запорожье, и другие регионы выйдут из состава Украины, в которой жить просто нельзя. Даже Киев выйдет, — цитируют его «Известия».

Политик добавил, что ситуация в Незалежной накалена до предела. Попытки украинских властей действовать в обход Минских соглашений обречены на провал.

Всё больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут, — резюмировал он.

Эти слова стали реакцией на заявление главы украинского Центра исследований политических ценностей Александра Дония, который предложил переселить украинцев из самопровозглашённых республик и отгородиться от них стеной.