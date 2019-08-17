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Экс-депутат Рады предрёк потерю ещё нескольких украинских регионов 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко рассказал, какие регионы в будущем могут выйти из состава Украины. По его словам, развал страны неизбежен, поскольку уживаться с нынешними властями Незалежной становится уже невозможно.
Потом и Херсон, и Одесса, и Николаев, и Запорожье, и другие регионы выйдут из состава Украины, в которой жить просто нельзя. Даже Киев выйдет, — цитируют его «Известия».
Политик добавил, что ситуация в Незалежной накалена до предела. Попытки украинских властей действовать в обход Минских соглашений обречены на провал.
Всё больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут, — резюмировал он.
Эти слова стали реакцией на заявление главы украинского Центра исследований политических ценностей Александра Дония, который предложил переселить украинцев из самопровозглашённых республик и отгородиться от них стеной.
Ранее бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин заявил, что Украина рискует исчезнуть через пять лет как целостное государство, если власти страны не урегулируют вопрос с Донбассом. Он призвал президента страны Зеленского не расшаркиваться перед США и странами Запада, а как можно скорее решить эту проблему посредством прямого диалога с ДНР и ЛНР, писал News.ru.
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В мире , Украина , Владимир Литвин , Алексей Журавко , Верховная Рада , газета "Известия" , Херсон
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