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Президент Мексики выступил против казни стрелка из Эль-Пасо 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AP Photo / Moises Castillo
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что выступает против возможной смертной казни человека, устроившего стрельбу в Эль-Пасо и убившего, в том числе, мексиканцев.
"Наша конституция не разрешает смертную казнь, по своим убеждениям мы не хотим, чтобы была смертная казнь (для стрелка)", — сказал Лопес Обрадор на своей традиционной ежедневной пресс-конференции.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики.
В результате происшествия погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
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В мире , Wal-Mart Stores , Мексика
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