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Ким Чены Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР и верховный главнокомандующий КНДР вновь руководил тестовым запуском нового оружия утром в пятницу", — говорится в сообщении.
По данным агентства, снаряды были запущены в присутствии лидера КНДР.
"Ученые национальной обороны также показали отличный результат при тестовом запуске и помогли укрепить большее доверие в этой системе вооружения", — отметили в КНДР. Тип и характеристики вооружения агентство не уточняет.
Ранее в пятницу представители Комитета начальников штабов Южной Кореи заявили, что Пхеньян произвел пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. По их данным, пуски были зафиксированы около 08.00 по местному времени (около 02.00 мск). Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота — 30 километров.
По мнению южнокорейских военных, КНДР утром пятницы осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.
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В мире , Армия , Оружие , Чен Ким , Комитет начальников штабов , КНДР
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