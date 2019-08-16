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Умерла писательница Пол Маршалл 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Писательница Пол Маршалл скончалась в Ричмонде в возрасте 90 лет. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Associated Press.
О смерти писательницы объявил ее сын Эван К. Маршалл. Подробности пока не разглашаются.
Маршалл стала известной после публикации в 1959 году ее дебютного романа «Темнокожая девочка, Бруклин» (Brown Girl, Brownstones). Уже в следующем году книгу экранизировал телеканал CBS, а в 1961-м ее автор удостоилась стипендии Гуггенхайма.
Другими заметными произведениями Маршалл были романы «Избранное место, люди на все времена» (The Chosen Place, the Timeless People), «Песнь для вдовы» (Praisesong for the Widow) и «Дочери» (Daughters).
Маршалл становилась лауреаткой нескольких престижных американских литературных премий, включая приз Дос Пассоса по литературе и приз Национального института искусств. В 1992 году ее наградили стипендией МакАртура, которую неофициально называют грантом для гениев.
Она также долгое время преподавала литературу и писательское мастерство в американских университетах, включая Йельский, Нью-Йоркский и Калифорнийский университет в Беркли.
6 августа из жизни ушла другая заметная писательница-афроамериканка Тони Моррисон. Она была первой чернокожей женщиной, ставшей лауреаткой Нобелевской премии по литературе.
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В мире , Пол Маршалл , Associated Press , CBS , Бруклин
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