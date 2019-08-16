Арабы и евреи сговорились против Ирана

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели несколько секретных встреч для обсуждения способов противодействия Ирану . Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

По данным газеты, переговоры были скоординированы США , а именно спецпредставителем по Ирану и старшим советником госсекретаря Майка Помпео по политическим вопросам Брайаном Хуком. В общей сложности прошли две подобных встречи: одна в начале 2019 года, а вторая — «немного позднее». При этом точные даты и места их проведения не разглашаются.

На переговорах стороны «обменялись информацией и скоординировали свои усилия по противодействию растущей угрозы со стороны Ирана», говорится в материале. Отмечается, что это были не просто символические жесты с обеих сторон: встречи должны углубить дипломатические, военные и разведывательные связи между Израилем и ОАЭ.

Источник The Wall Street Journal отметил, что усилия помогли предотвратить и нейтрализовать многочисленные угрозы со стороны Ирана. Среди них оказались как террористические акты и незаконный оборот оружия, так и кибероперации.

У Израиля нет дипломатических отношений с ОАЭ. Эмираты, как и большинство арабских стран, отказываются признавать еврейское государство из-за его политики в отношении палестинцев. Однако в последние годы страны сблизились на почве обеспокоенности действиями Ирана.