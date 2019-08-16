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Арабы и евреи сговорились против Ирана 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели несколько секретных встреч для обсуждения способов противодействия Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
По данным газеты, переговоры были скоординированы США, а именно спецпредставителем по Ирану и старшим советником госсекретаря Майка Помпео по политическим вопросам Брайаном Хуком. В общей сложности прошли две подобных встречи: одна в начале 2019 года, а вторая — «немного позднее». При этом точные даты и места их проведения не разглашаются.
На переговорах стороны «обменялись информацией и скоординировали свои усилия по противодействию растущей угрозы со стороны Ирана», говорится в материале. Отмечается, что это были не просто символические жесты с обеих сторон: встречи должны углубить дипломатические, военные и разведывательные связи между Израилем и ОАЭ.
Источник The Wall Street Journal отметил, что усилия помогли предотвратить и нейтрализовать многочисленные угрозы со стороны Ирана. Среди них оказались как террористические акты и незаконный оборот оружия, так и кибероперации.
У Израиля нет дипломатических отношений с ОАЭ. Эмираты, как и большинство арабских стран, отказываются признавать еврейское государство из-за его политики в отношении палестинцев. Однако в последние годы страны сблизились на почве обеспокоенности действиями Ирана.
В июле журнал The National Interest написал, что американцам следует пересмотреть методы в вопросе сдерживания Ирана. В частности, предлагалось предоставить больше полномочий союзникам по региону, создав так называемое «ближневосточное НАТО». В него должны войти Саудовская Аравия, Египет, Иордания и ОАЭ.
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В мире , Ближний Восток , НАТО , The National Interest , Wall Street Journal , Израиль , Иран , ОАЭ , США
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