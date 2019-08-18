Офис Зеленского ответил на слухи о принуждении бюджетников участвовать в празднике

Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг слухи о том, что представителей бюджетных организаций заставляют участвовать в торжественном марше по случаю Дня независимости, передает ТАСС.

Сообщается, что все принимают участие в праздник на добровольной основе.

"Информация о том, что офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", — сказано в сообщении офиса Зеленского.

При этом отмечается, что были сформированы делегации в районах с целью "оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам".

Ранее сообщалось, что очередную, 28-ю по счету годовщину независимости Украины отметят в новом формате.