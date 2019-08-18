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Офис Зеленского ответил на слухи о принуждении бюджетников участвовать в празднике 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: ТАСС
Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг слухи о том, что представителей бюджетных организаций заставляют участвовать в торжественном марше по случаю Дня независимости, передает ТАСС.
Сообщается, что все принимают участие в праздник на добровольной основе.
"Информация о том, что офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", — сказано в сообщении офиса Зеленского.
При этом отмечается, что были сформированы делегации в районах с целью "оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам".
Ранее сообщалось, что очередную, 28-ю по счету годовщину независимости Украины отметят в новом формате.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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