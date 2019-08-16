На территорию ДНР попыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

По словам представителя Народной милиции, их сопровождал беспилотник.

На территорию Донецкой народной республики попыталась прорваться украинская диверсионная группа в составе 11 человек.

Группа пыталась прорваться к позициям, удерживаемым НМ. Также диверсантов сопровождал разведывательный беспилотник. Средствами ПВО ДНР он был сбит, и после этого группа прекратила передвижения и вернулась на свои позиции.

Данные действия вкупе с использованием беспилотника идут в разрез с минскими договоренностями. НМ ДНР в свою очередь строго придерживается достигнутых соглашений и несмотря на то, что передвижения противника удалось засечь огонь по ним не открывали, сообщается на официальном сайте Народной милиции ДНР.

В ночь с 20 на 21 число было объявлено всеобщее перемирие. Однако несмотря на это ВСУ продолжают систематически нарушать его. Ранее стало известно о сбитом над Донецке ударном беспилотнике, переносившем гранату ВОГ-17.