Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На территорию ДНР попыталась прорваться диверсионная группа ВСУ 

ТК «Звезда» + ещё 2 31 минуту назад
Фото: Минобороны Украины
По словам представителя Народной милиции, их сопровождал беспилотник.
На территорию Донецкой народной республики попыталась прорваться украинская диверсионная группа в составе 11 человек.
Группа пыталась прорваться к позициям, удерживаемым НМ. Также диверсантов сопровождал разведывательный беспилотник. Средствами ПВО ДНР он был сбит, и после этого группа прекратила передвижения и вернулась на свои позиции.
Данные действия вкупе с использованием беспилотника идут в разрез с минскими договоренностями. НМ ДНР в свою очередь строго придерживается достигнутых соглашений и несмотря на то, что передвижения противника удалось засечь огонь по ним не открывали, сообщается на официальном сайте Народной милиции ДНР.
В ночь с 20 на 21 число было объявлено всеобщее перемирие. Однако несмотря на это ВСУ продолжают систематически нарушать его. Ранее стало известно о сбитом над Донецке ударном беспилотнике, переносившем гранату ВОГ-17.
ТК «Звезда»: последние новости
На Украине объяснили остановку снабжения Крыма водой из Днепра Трамп призвал строить больше психбольниц в США Трамп задумался о покупке Гренландии
Комментарии3
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В самолет «Победы» попала птица79
Пилот севшего в поле самолета госпитализирован11
Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами11
Россияне отравились маслом, один умер48
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ104
Видео
02:29
Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение