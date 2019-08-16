Турция хочет отказаться от системы «все включено»

Систему «все включено» в Турции следует ограничить или запретить. С таким призывом к местным властям, как сообщает пресс-служба российской Ассоциации туроператоров, выступил турецкий бизнес.

Количество иностранных туристов в Турции растет год от года, а средняя сумма, которую они там тратят, наоборот: с 2003 года она стала меньше почти на четверть — 647 долларов в 2018-м.

По мнению Торгово-промышленной палаты района Манавгат и Палаты торговцев и ремесленников города Аланья, виной тому — система «все включено».

«Ремесленники плачут кровавыми слезами», — сетует президент последней Нури Демир.

По его словам, существование отелей, работающих по системе «все включено», наносит вред другому бизнесу, потому что те нечестно конкурируют за расходы туристов. Очевидно, что отдыхающие предпочтут проводить время в гостинице, где есть все, а не путешествовать по стране, тратиться на знакомство с местной едой и тому подобное.